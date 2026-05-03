VIDEO - Gasperini sull'addio di Ranieri: "La società ha patito una grossa delusione e ha preso una strada diversa rispetto a quella che si aspettava"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina, valido per la trentacinquesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sull'addio di Claudio Ranieri: "È chiaro che in queste settimane c’è stato uno sviluppo particolare e bisogna dare atto alla società che probabilmente ha patito una grossa delusione che non si aspettava, dovendo poi prendere una strada diversa rispetto a quella immaginata inizialmente".

? Gian Piero #Gasperini torna a parlare dell’addio di Claudio #Ranieri ?



?️ “La società ha patito una grossa delusione che non si aspettava e ha dovuto prendere una strada che non immaginava” ?#ASRoma #RomaFiorentina pic.twitter.com/Rp0K0kpj6K — laroma24.it (@LAROMA24) May 3, 2026



