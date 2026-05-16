VIDEO - Gasperini sul rinnovo di Dybala: "Quando c'è la volontà di entrambe le parti si può trovare la soluzione"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Derby della Capitale, valido per la trentasettesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 12 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulla trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala: "Importante che sia la società sia il giocatore abbiano questa idea e io la trovo molto positiva. Quando c'è la volontà di entrambe le parti si può trovare la soluzione".



