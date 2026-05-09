VIDEO - Gasperini sul rapporto tra allenatore e Ds: "Due ruoli legati. Devono parlarsi con sincerità e fare il bene della società"

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Roma. Il tecnico giallorosso ha analizzato il rapporto professionale tra l'allenatore e la dirigenza sportiva, sottolineando l'importanza della condivisione nelle strategie di mercato. "Secondo me allenatore e direttore sportivo devono lavorare insieme, non ognuno per strade diverse," ha dichiarato Gasperini. "Devono raccontarsi poche storie, parlarsi con sincerità e vedere quello che si può fare per il bene della società e della squadra, con un unico obiettivo: migliorare tecnicamente la propria squadra".

L'allenatore della Roma ha poi specificato le dinamiche necessarie per una collaborazione efficace: "Andando a ricercare giocatori con le caratteristiche necessarie all’allenatore per migliorare il proprio gioco, compatibilmente alle esigenze del direttore sportivo nello spendere certe cifre. Vedo due ruoli molto legati e vicini, sia come idee di calcio, sia come possibilità di potersi aiutare e sostenere". In chiusura, il tecnico ha espresso un giudizio critico sul genere delle domande che gli vengono poste: "Continuo a dire che parliamo troppo poco di calcio. Parliamo di tante cose, meno che di calcio. Gli unici argomenti sviluppati sono questi".



