VIDEO - Gasperini sul lavoro fatto a Trigoria: "Ho cercato di portare il mio metodo. Mi sono reso credibile davanti ai ragazzi"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'ultimo match stagionale contro il Verona, in programma domani alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul lavoro svolto a Trigoria: "Non è stato un anno facile. Sicuramente ho cercato di portare il mio modo di lavorare che per tanti anni mi ha consentito di fare la mia carriera. Ho avuto la fortuna in primis di trovare ragazzi che mi hanno permesso di essere credibile nei loro confronti, questa è stata la cosa migliore, il segreto dei risultati ottenuti, dei 70 punti ottenuti fino adesso. Abbiamo trovato il feeling giusto, degli obiettivi comuni da sviluppare giorno per giorno. Sono passati quasi 11 mesi, sono veramente tanti. Adesso prevale il riuscire a coronare un risultato che in certi momenti non pensavamo nemmeno noi sarebbe potuto essere raggiungibile. Su questo il calcio è crudele, in 90 minuti ti giochi veramente molto. Chissà quante volte la Roma ha vinto partite decisive per arrivare agli obiettivi".



