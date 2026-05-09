Gian Piero Gasperini ha risposto alle domande sul futuro societario della Roma durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma. Il tecnico ha voluto rimettere al centro l'impegno sul campo, sottolineando l'importanza della partita di domani. "Il primo binario è quello che conta. Domani siamo a Parma, a tre partite dalla fine. Per noi è decisiva, la concentrazione massima è su quello," ha dichiarato l'allenatore. In merito alle strategie del club e ai tempi della programmazione, Gasperini ha rimandato ogni valutazione alla proprietà: "Sul resto sono situazioni molto legate a quello che la società vuole fare, perciò bisogna rivolgersi a loro. Ritardo? Non mi sembra che nessuno viaggi veloce, sono tutti impegnati con il campionato. Le cose magari si evolvono più velocemente con la fine del campionato".

?? VIDEO - Gasperini sul futuro della società: "Conta il campo. Ritardo? Ora sono tutti concentrati sul campionato"



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