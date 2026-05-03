VIDEO - Gasperini sui giocatori in scadenza e in prestito: "Hanno un attaccamento straordinario. I valori morali sono la base su cui costruire una squadra"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina, valido per la trentacinquesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sulla composizione della rosa, formata da tanti giocatori in scadenza e in prestito: “Questa è stata una stagione particolare, con tanti giocatori in scadenza e diversi in prestito. Non era facile, in queste condizioni, arrivare a quattro giornate dalla fine con una partecipazione così forte, restando competitivi e ancora in corsa. Era una situazione rischiosa. Di questo devo dare grande merito ai giocatori, che hanno mostrato una professionalità e un attaccamento straordinari. La risposta vista a Bologna, per esempio, è significativa. Posso solo ringraziare questi ragazzi, che con le prestazioni hanno dimostrato di essere dalla parte della squadra, della Roma, con l’obiettivo di ottenere il massimo possibile. Questo va riconosciuto, perché non esistono solo i valori tecnici o atletici: ci sono anche valori morali molto forti, che sono fondamentali in una squadra di calcio. Questa è la base su cui costruire. Poi, se riesci ad aggiungere anche giocatori di alto livello per alzare ulteriormente la qualità, allora hai fatto bingo”.