VIDEO - Gasperini su Ryan Friedkin a Trigoria: "Fondamentale, tutto funziona meglio. Gli auguro di conoscere meglio la squadra"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Derby della Capitale, valido per la trentasettesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 12 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sull'importanza della presenza di Ryan Friedkin a Trigoria: "La presenza di Ryan Friedkin a Trigoria è fondamentale. Quando c'è la presenza della proprietà tutto funziona meglio, c'è meno gente che riporta le cose e c'è molta più possibilità di avere rapporti diretti senza intermediari che volontariamente o involontariamente cambiano un po' le opinioni. Le decisioni sono davvero veloci e mi auguro che Ryan, come fatto in questi giorni, riesca ad avere un rapporto di conoscenza con la squadra oltre ad accelerare le trattative con i procuratori. La conoscenza diretta è importante sia per la proprietà sia per il calciatore, è una cosa che lega. La proprietà qui presente può assaporare meglio e legare di più".



