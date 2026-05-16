VIDEO - Gasperini: "La proprietà è presente e sta facendo molto. Qualificazione in Europa League? Non deve toglierci la fame e la voglia di provare a fare ancora di più"

Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Derby della Capitale, valido per la trentasettesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 12 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul lavoro della proprietà e sul percorso in campionato: “La società è qua, è presente, sta facendo molto e chiaramente adesso siamo nel momento del campionato, ci sono due giornate, ci arriviamo avendo la certezza dell’Europa League e questo è comunque un bel traguardo. Abbiamo lasciato dietro squadre importanti come il Bologna che ha fatto la Champions, come l’Atalanta che ha fatto la Champions, come la Lazio stessa. Siamo ancora lì a giocarcela, siamo a pari punti col Milan, a un punto dalla Juventus, tre punti dal Napoli, a due giornate alla fine, quindi abbiamo anche, se vogliamo, insomma la considerazione che abbiamo fatto, che abbiamo già raggiunto un bel traguardo, però direi che questo non ci deve togliere fame, non ci deve togliere la voglia di provare a fare ancora di più in queste due giornate”.

?️ #Gasperini: “La società è presente e sta facendo molto” ?



?? E sul percorso in campionato: “La certezza di giocare almeno in #EuropaLeague non deve toglierci la fame e la voglia di provare a fare ancora di più” ??#ASRoma #RomaLazio pic.twitter.com/ey7bBiUIL6 — laroma24.it (@LAROMA24) May 16, 2026



