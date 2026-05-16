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VIDEO - Gasperini crede negli uomini derby: "Pellegrini tra i più determinanti. Se sta bene giocherà dall'inizio o a gara in corso"

16/05/2026 alle 14:36.
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Torna a parlare Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Derby della Capitale, valido per la trentasettesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 12 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul concetto di uomini derby e sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini: "Si tratta di una considerazione. Credo che tutti i giocatori nati e cresciuti nella squadra di appartenenza sentono il derby in modo particolare rispetto a un nuovo acquisto. Emotivamente ci sono giocatori che sentono di più questa partita, ma per questo motivo possono fare brutte o grandi prestazioni. Pellegrini è sicuramente tra quelli più determinanti. Lorenzo arriva da un infortunio, si è allenato tutta la settimane e oggi lo valutiamo. Ma se sta bene punterò su di lui dall'inizio o a gara in corso".