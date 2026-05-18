VIDEO e AUDIO - Da "l'inchino più bello del mondo sotto la Curva più bella del mondo" a "il nostro sogno, il vostro incubo": la doppietta di Mancini nel derby raccontata dai radiocronisti

La Roma vince 2-0 il Derby della Capitale grazie alla doppia incornata di Gianluca Mancini e, in virtù della sconfitta della Juventus contro la Fiorentina, si trova al quarto posto in classifica a 90 minuti dal termine del campionato. Riviviamo i due colpi di testa del difensore centrale giallorosso tramite il racconto dei radiocronisti.

CANALI UFFICIALI ROMA

"Cross, secondo palo, colpo di testaaaaaaa... Gooooolll! Te l'ho detto, te l'ho detto! Il gol di Gianluca Manciniii! Roma 1-0 Lazio".





"Ecco il cross in mezzo, colpo di testaaaaaaaa... Ancora luiiii, ancora Mancioooo: Roma 2-0 Lazio".





RADIO MANÀ MANÀ SPORT ROMA

"Pisilli dalla bandierina che divide la Monte Mario dalla Curva Nord, movimento in area di rigori, ecco lo spiovente... Gooooooollll, Manciniiiii, Gianluca Mancini! È sempre lui e sempre sotto la Curva Sud, la corsa e arriva l'inchino: Roma avanti!".

"Dai, dai, minuto 65 sul cronometro: Dybala dalla bandierina, altro spiovente, colpo di testa... Gooooooolll, Mancini Gianluca! La doppietta, siamo noi e daje! Daje Mancio, 2-0! Sotto la Curva stavolta il gol di Gianluca Mancini, come nel derby di due anni fa. Roma 2-0 Lazio".





RADIO ROMANISTA

"Calcio d'angolo, pronto Pisilli dalla bandierina. Tutti dentro a saltare. Pisilli crossa, colpo di testaaaaa... Sì Gianluca. Gianlucaaaa Maaanciniiiii! L'inchino più bello del mondo sotto la Curva più bella del mondo! Nel primo tempo più complicato della stagione troviamo il vantaggio noi, 40' sul cronometro: Roma 1-0 Lazio. La firma è di Gianluca Mancini!".

"Sempre con Dybala, 65' sul cronometro, dalla bandierina che divide la Tevere dalla Sud. Va Dybala con il mancino, colpo di testaaaa... Sì Gianlucaaaaaa! Gianlucaaaa Maaaancini! Il peggiore degli incubi lo vedeva realizzare una doppietta nel Derby della Capitale. Sta diventando il vostro incubo. 66 sul cronometro, si ripete il copione da calcio d'angolo: svetta lui più in alto di tutti, Roma 2-0 Lazio. La firma è di Gianluca Mancini!".





RETESPORT

"Pisilli dentro l'area rigore, goooooooolllll! Sempre lui, Gianluca Mancini! Sul primo palo sul cross di Pisilli! Corre verso la Curva Sud!".

"Eccolooooo, gliel'ha rifatto lui! Vatte a pija la bandiera, dategliela! Dategli subito la bandiera! 2-0 al 66', si arrampica sulla Curva Sud. Gliel'ha disegnata sulla testa un'altra volta Dybala, come tre anni fa e non poteva nulla Furlanetto per il 2-0 di Gianluca Mancini. Eroe totale, locura total!".





TELE RADIO STEREO

"Calcio d'angolo per la Roma dalla sinistra. Andiamo a saltare Gianluca, ti ricordi quando dovevi uscire in un derby... Pisilli pronto a battere con il destro a rientrare, colpo di testa con la palla che termina in rete! Gianlucaaaaaa! Ha segnato proprio lui, Gianluca Mancini! Roma 1-0 Lazio, Gianluca Mancini. Il vostro incuboooo...".

"Calcio d'angolo dalla sinistra, con il sinistro a uscire Dybala e siamo al minuto 65 sul cronometro. Mettila bene Paulino, c'è sempre Bryan sul primo. Cross dentro l'area, colpo di testa, goooooollll! Sì, Mancini! Gianlucone nostro, sotto la Sud a festeggiare la doppietta. 2-0 per la Roma, sempre di testa, un incubo per la Lazio. Dovreste essere abituati a marcarlo sugli angoli, non lo prendete mai! 2-0 e doppietta di Gianluca Mancini! Il nostro sogno, il vostro incubo!".



