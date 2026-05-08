Il Parma dovrà fare a meno di Adrian Bernabé per la sfida contro la Roma, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. Il centrocampista spagnolo non sarà a disposizione del tecnico Carlos Cuesta a causa del riacutizzarsi di un'infiammazione all'ileopsoas. L'assenza forzata di uno dei titolari costringerà l'allenatore degli emiliani a cercare soluzioni alternative in mezzo al campo per la gara in programma allo stadio Tardini.
Verso Parma-Roma, Bernabé out: infiammazione all'ileopsoas per lo spagnolo
08/05/2026 alle 20:42.