Serie A, nessuna rete tra Atalanta e Genoa: bergamaschi a -6 dalla Roma, De Rossi a un punto dalla salvezza

Atalanta e Genoa hanno pareggiato 0-0 nel posticipo del sabato della trentacinquesima giornata di Serie A. La sfida del Gewiss Stadium si è conclusa a reti bianche, un risultato che chiude quasi del tutto la corsa europea della formazione bergamasca. Con questo pareggio, l'Atalanta sale a quota 55 punti, restando al settimo posto in classifica. Il distacco dalla Roma, attualmente a quota 61 punti, è ora di sei lunghezze. Il Genoa raggiunge invece i 40 punti, portandosi a un solo punto dalla salvezza matematica.