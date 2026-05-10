Serie A, Milan-Atalanta 2-3. Prosegue il crollo dei rossoneri che scivolano al quarto posto a pari punti con la Roma

Il Milan di Max Allegri è in crisi profonda. I rossoneri cadono malamente in casa contro l'Atalanta per 2-3 in una partita che nei minuti finali si è incredibilmente riaperta con Fullkrug che ha sfiorato il gol del 3-3. Le reti di Ederson, Zappacosta e Raspadori hanno firmato il successo della squadra di Palladino che espugna San Siro e blinda matematicamente il settimo posto in graduatoria. Nel finale per il Milan sono andati a segno prima Pavlovic e poco dopo su calcio di rigore Nkunku. I lombardi vengono così superati dalla Juventus e scivolano al quarto posto a pari punti con la Roma a quota 67 punti e con solo due lunghezze di vantaggio sul Como. Il Milan resta in vantaggio sui giallorossi per gli scontri diretti a favore.