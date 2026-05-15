Serie A: Malen tra i candidati al premio "Giocatore del mese di maggio" (COMUNICATO)

Donyell Malen ha avuto un impatto davvero impressionante in Serie A e grazie alla doppietta realizzata contro il Parma è diventato il miglior acquisto di gennaio nella storia del campionato italiano per numero di reti segnate: l'attaccante olandese ha messo a referto 13 gol e ha superato Mario Balotelli, arrivato a quota 12 nel 2013. Il bomber sta continuando a stupire e la Lega Serie A lo ha inserito tra i candidati al premio "Giocatore del mese di maggio": Malen ha segnato 2 reti (contro il Parma) e fornito un assist (contro la Fiorentina) nelle due partite disputate in questo mese. Il classe '99 si contenderà il trofeo con Armand Laurienté del Sassuolo, Dusan Vlahovic della Juventus, Lautaro Martinez dell'Inter, Tijjani Noslin della Lazio e Maduka Okoye dell'Udinese.

Ecco il comunicato della Serie A: "I candidati all'EA SPORTS FC Player Of The Month di maggio sono Laurientè (Sassuolo), Malen (Roma), L.Martinez (Inter), Noslin (Lazio), Okoye (Udinese), Vlahovic (Juventus).

I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 35ª alla 36ª della Serie A Enilive 2025/2026".

(legaseriea.it)