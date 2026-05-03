Serie A, l'Inter è Campione d'Italia per la 21esima volta nella sua storia: decisiva la vittoria per 2-0 sul Parma

L'Inter di Christian Chivu è Campione d'Italia per la 21esima volta nella sua storia con 3 giornate di anticipo. Primo scudetto in carriera per l'allenatore romeno al suo primo anno sulla panchina nerazzurra. Decisiva la vittoria per 2-0 arrivata a San Siro contro il Parma grazie al 13esimo centro stagionale di Marcus Thuram e alla rete di Mkhitaryan. Crociati, già ampiamente salvi, che restano al dodicesimo posto in classifica, Inter che grazie allo stop di Milan e Napoli, vola a 82 e può festeggiare la vittoria della Serie A.