Serie A, la top 11 di Opta: presenti Mancini e Malen (FOTO)

Nella serata di ieri si è ufficialmente conclusa la Serie A 2025/26 e la Roma ha terminato il campionato al terzo posto in classifica con 73 punti, strappando così la qualificazione alla prossima edizione della Champions League dopo ben 7 anni di assenza. Il portale di statistiche OptaPaolo ha stilato la top 11 della stagione basata sui dati statistici raccolti e nella formazione sono presenti due calciatori della Roma, ovvero Gianluca Mancini e Donyell Malen.

11 - Qui la Top XI della Serie A 2025/26 basata sui dati statistici Opta. Dream.#OptaTopXI #SerieA pic.twitter.com/l9uImuZ5mD — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 25, 2026



