Serie A, la Lazio chiude con una vittoria e il nono posto: Pisa battuto 2-1 all'Olimpico

La Lazio supera il Pisa per 2-1 allo stadio Olimpico nell'incontro valido per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A. La formazione biancoceleste ha chiuso la propria stagione con un successo in rimonta davanti ai propri tifosi. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 23' grazie alla rete di Stefano Moreo. La reazione della Lazio si è concretizzata in appena due minuti nella prima frazione di gioco: al 33' Fisayo Dele-Bashiru ha firmato il gol del pareggio, seguito al 35' dalla marcatura di Pedro che ha fissato il definitivo 2-1.

Con questo risultato, la Lazio conclude il torneo in nona posizione a quota 54 punti. Il Pisa termina invece il suo campionato all'ultimo posto con 18 punti, salutando la massima serie.