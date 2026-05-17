Serie A, Inter-Verona 1-1: parte la cerimonia di premiazione per lo scudetto dei nerazzurri

L'Inter viene fermata nell'ultimo appuntamento casalingo a San Siro dal Verona. I nerazzurri sono andati in vantaggio con l'autorete di Edmundsson, ma al 91' la rete di Bowie ha pareggiato i conti. A Milano, quindi, è tutto pronto per la cerimonia di premiazione per lo scudetto vinto dalla squadra di Chivu. Il Verona, già retrocesso da settimane, sarà il prossimo avversario della Roma nell'ultimo turno di campionato.