Serie A,Bologna e Inter chiudono la stagione con un 3-3 al Dall'Ara

Il Bologna e l'Inter hanno pareggiato 3-3 nel match disputato allo stadio Renato Dall'Ara, valida per l'ultimo turno del campionato di Serie A. La sfida ha regalato spettacolo nell'ultima sfida stagionale delle due squadre. La formazione nerazzurra si è portata in vantaggio al 22' con la rete di Federico Dimarco, ma gli emiliani hanno ribaltato il punteggio prima dell'intervallo grazie ai gol di Federico Bernardeschi al 25' e di Tommaso Pobega al 42'. In avvio di ripresa, al 48', un'autorete sfortunata di Piotr Zieliński ha concesso il terzo gol al Bologna. La reazione della capolista si è concretizzata al 64' con la marcatura di Pio Esposito e all'87' con il gol del definitivo pareggio siglato da Andy Diouf.

Con questo risultato, l'Inter chiude la stagione da campione con 87 punti, mentre il Bologna termina il suo campionato in ottava posizione a quota 56 punti.