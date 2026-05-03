Serie A, il Verona mantiene viva la corsa Champions: la Juventus non va oltre l’1-1. Giallorossi a -4 dal quarto posto con una partita in meno

L’Hellas Verona già retrocesso ferma la Juventus. Gli Scaligeri strappano un 1-1 in casa dei bianconeri e mantengono apertissima la lotta alla Champions League. La formazione di Sammarco passa in vantaggio con il gol di Bowie, mentre a pareggiare i conti è Dusan Vlahovic su punizione. Hellas Verona che sale a 20 punti in classifica. La squadra di Spalletti, invece, arriva a 65 punti a +4 dalla Roma che ha una partita in meno e domani puó approfittare del doppio passo falso di Juventus e Milan.