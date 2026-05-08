Serie A, il Torino batte il Sassuolo 2-1: rimonta firmata Simeone e Pedersen

Il Torino batte il Sassuolo 2-1 nell'anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico Grande Torino, la formazione granata ha ribaltato lo svantaggio iniziale conquistando i tre punti davanti al proprio pubblico. La gara si è sbloccata al 52' della ripresa con la rete di Kristian Thorstvedt che aveva portato avanti gli ospiti. La reazione dei padroni di casa si è concretizzata in soli quattro minuti: al 66' Giovanni Simeone ha siglato il gol del pareggio e al 70' Marcus Holmgren Pedersen ha firmato il sorpasso definitivo.

Con questo successo, il Torino sale a quota 44 punti in classifica, consolidando la dodicesima posizione. Il Sassuolo resta fermo momentaneamente al decimo posto con 49 punti.