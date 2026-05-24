Serie A, il Parma chiude con una vittoria: battuto 1-0 il Sassuolo grazie al colpo di testa di Pellegrino all'80'

Allo Stadio Tardini è andata in scena alle 15 la partita tra Parma e Sassuolo, valida per la trentottesima e ultima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa. Il match winner è il solito Mateo Pellegrino, il quale decide la partita con un colpo di testa al minuto 80 su cross di Pontus Almqvist. Grazie a questo successo gli uomini di Carlos Cuesta chiudono il campionato con 45 punti e, in attesa delle altre gare, si trovano al dodicesimo posto in classifica. I neroverdi, invece, finiscono la stagione in undicesima posizione a quota 49.