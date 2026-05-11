Serie A, il Bologna espugna il Maradona: Napoli battuto 2-3. Roma a -3 dal secondo posto

La terz'ultima giornata di Serie A si è chiusa con il botto. Il Bologna di Vincenzo Italiano, infatti, ha battuto il Napoli 2-3 al Maradona ed ha clamorosamente ributtato gli Azzurri in mezzo alla lotta Champions. La squadra di Conte resta a 70 punti, a soli +3 dal quinto posto occupato dalla Roma. A decidere il match sono state le reti di Bernardeschi, Orsolini e Rowe. Per il Napoli in gol Di Lorenzo e Alisson Santos. Emiliani che grazie alla vittoria scavalcano la Lazio e salgono all'ottavo posto con 52 punti.