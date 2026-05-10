Serie A, Hellas Verona-Como 0-1: Douvikas regala ai lariani la prima qualificazione in Europa della loro storia. Fabregas scavalca la Roma e sale a +1

Alle ore 12:30 è andata in scena allo Stadio Bentegodi il match tra Hellas Verona e Como, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A, e si è concluso con il risultato di 0-1 in favore degli ospiti. A decidere la partita è Douvikas, il quale segna un gol da centravanti vero al minuto 71 trafiggendo Montipò con un potente tiro di destro. Si tratta di una vittoria importantissima per i lariani, che si assicurano la partecipazione a una delle coppe europee per la prima volta nella loro storia. Inoltre il Como sale al quinto posto in classifica e si porta a 65 punti (+1 sulla Roma sesta e a -2 dal Milan quarto) Gli scaligeri, invece, restano diciannovesimi a quota 20.