Serie A, Fiorentina-Atalanta finisce 1-1 nell'anticipo dell'ultima giornata

La Fiorentina e l'Atalanta hanno pareggiato 1-1 nell'anticipo della trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa si sono portati in vantaggio al 39' grazie alla rete realizzata da Roberto Piccoli. Nella ripresa, all'82', la formazione bergamasca ha trovato il gol del pareggio a causa di un'autorete del difensore viola Pietro Comuzzo.

Con questo risultato, la Fiorentina sale al quattordicesimo posto in classifica con 42 punti, in attesa delle partite di Genoa e Cagliari. L'Atalanta chiude invece il proprio campionato in settima posizione a quota 59 punti.