Serie A, le date ufficiali 2026/27: si parte il 23 agosto, finale di Coppa Italia il 19 maggio

La Lega Serie A ha svelato ufficialmente le date chiave del calendario per la stagione sportiva 2026/2027, definendo la programmazione del prossimo campionato di Serie A e i turni di Coppa Italia. La Roma di Gian Piero Gasperini, attesa dal doppio impegno nazionale e dalla partecipazione alla prossima Champions League, può così iniziare a pianificare la preparazione estiva.

Il prossimo campionato prenderà il via domenica 23 agosto 2026 e si concluderà domenica 30 maggio 2027. Rispetto alle passate stagioni, i turni infrasettimanali saranno ridotti a due: mercoledì 28 ottobre 2026 e mercoledì 6 gennaio 2027. La sosta natalizia è in programma per domenica 27 dicembre 2026, mentre sono previste quattro interruzioni complessive per gli impegni delle Nazionali: 27 settembre, 4 ottobre, 15 novembre 2026 e 28 marzo 2027.

La coppa nazionale inizierà ad agosto con il turno preliminare (9 agosto 2026) e i trentaduesimi (16 agosto). I sedicesimi si disputeranno mercoledì 2 settembre 2026 (con data di riserva martedì 15 settembre). Gli ottavi di finale, fase in cui entreranno in gioco le teste di serie tra cui la Roma, sono divisi tra mercoledì 2 e mercoledì 16 dicembre 2026 (riserva il 13 gennaio 2027). I quarti di finale andranno in scena mercoledì 3 e mercoledì 10 febbraio 2027, mentre le semifinali (andata e ritorno) si giocheranno mercoledì 3 marzo e mercoledì 21 aprile 2027. La finale all'Olimpico che assegnerà il trofeo è stata fissata per mercoledì 19 maggio 2027.

(legaseriea.it)