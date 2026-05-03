Il Sassuolo batte il Milan 2-0 nel match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. La formazione neroverde sblocca la gara dopo soli cinque minuti grazie alla rete di Domenico Berardi. Al 24', il Milan resta in dieci uomini per l'espulsione di Fikayo Tomori, allontanato dal direttore di gara per doppia ammonizione. In avvio di ripresa, al 47', Armand Laurienté sigla il raddoppio definitivo. Con questa sconfitta, il Milan resta fermo a quota 67 punti, mantenendo momentaneamente tre lunghezze di vantaggio sulla Juventus, impegnata alle 18:00 contro il Verona. Il Sassuolo sale invece al nono posto in classifica raggiungendo i 49 punti.
Serie A, crollo del Milan contro il Sassuolo: Berardi e Laurienté firmano il 2-0, rossoneri fermi a quota 67
03/05/2026 alle 17:01.