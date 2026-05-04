Serie A, Cremonese-Lazio 1-2: Noslin segna al 92' e mette nei guai Giampaolo. Grigiorossi a -4 dalla salvezza

Alle ore 18:30 è andata in scena allo Stadio Zini la partita tra Cremonese e Lazio, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 1-2 in favore della squadra biancoceleste. I padroni di casa passano al minuto 29 in vantaggio con la conclusione di Bonazzoli che inganna un imperfetto Motta, ma al 53' Isaksen ristabilisce la parità su assist di Noslin. Quando la gara sembra ormai giunta al termine, gli ospiti completano la rimonta con il gol di Noslin al 92' e mettono nei guai la Cremonese. In seguito a questo successo la Lazio è ottava in classifica con 51 punti, mentre i grigiorossi restano terzultimi a quota 28 e la salvezza dista quattro lunghezze a tre giornate dal termine.