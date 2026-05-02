Serie A, Como-Napoli 0-0: chance di sorpasso ai lariani per la Roma

Como e Napoli hanno pareggiato 0-0 nel match delle 18:00 della trentacinquesima giornata di Serie A. La sfida dello stadio Sinigaglia si è conclusa a reti bianche, un risultato che accende la lotta per il quinto posto. Con questo pareggio, il Napoli sale a quota 70 punti, in seconda posizione alle spalle dell'Inter. Il Como raggiunge invece i 62 punti, restando momentaneamente al quinto posto solitario. Il risultato offre un'occasione alla Roma: i giallorossi, attualmente a quota 61, avranno l'occasione di scavalcare la formazione lariana lunedì sera nel posticipo contro la Fiorentina.