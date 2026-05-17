Serie A, Cagliari-Torino 2-1: sardi salvi. Sassuolo-Lecce 2-3 e Udinese-Cremonese 0-1: gli ultimi 90' decideranno l'ultima retrocessa

Nell'ultima giornata di Serie A si deciderà tutto, a parte il titolo, già nelle mani dell'Inter. Nelle partite delle 20:45 il Cagliari ha vinto 2-1 contro il Torino, guadagnando la salvezza aritmetica con un turno di anticipo. Obiettivo ancora da raggiungere per Lecce e Cremonese. I giallorossi di Di Francesco hanno vinto contro il Sassuolo per 2-3, grazie al gol segnato da Stulic al 96', mentre i lombardi hanno vinto 0-1 in casa dell'Udinese. Anche la lotta salvezza sarà decisa negli ultimi 90'.