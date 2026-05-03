Serie A, Bologna-Cagliari 0-0: felsinei a -6 dall'Atalanta settima e sardi a +9 sulla zona retrocessione

Allo Stadio Renato Dall'Ara è andata in scena la partita tra Bologna e Cagliari, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 0-0. Gara priva di grandi emozioni e la chance migliore capita sui piedi di Deiola, ma la rete realizzata dal centrocampista viene annullata per una posizione di fuorigioco. In attesa del match della Lazio, la squadra di Italiano è momentaneamente ottava con 49 punti e l'Atalanta settima in classifica dista sei lunghezze. Pareggio importante, invece, per i sardi che si portano a +9 sulla Cremonese (domani impegnata proprio contro la Lazio) terzultima.