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Serie A, anticipi e posticipi 38a giornata: Hellas Verona-Roma domenica 24 maggio alle 20:45

18/05/2026 alle 11:38.
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La Lega Serie A ha reso noto il programma della 38esima e ultima giornata di campionato, che andrà in scena tra il 22 e il 24 maggio. La Roma sarà impegnata in casa dell'Hellas Verona e, in caso di vittoria, sarebbe certa di partecipare alla prossima edizione della Champions League: la partita si giocherà domenica 24 maggio alle ore 20:45 allo Stadio Bentegodi di Verona e sarà visibile in esclusiva su DAZN. Anche le altre squadre impegnate nella corsa per la massima competizione europea scenderanno in campo in questo orario.

38ª giornata

Venerdì 22 maggio - 20:45

  • Fiorentina - Atalanta

Sabato 23 maggio - 18:00

  • Bologna - Inter

Sabato 23 maggio - 20:45

  • Lazio - Pisa

Domenica 24 maggio - 15:00

  • Parma - Sassuolo

Domenica 24 maggio - 18:00

  • Napoli - Udinese

Domenica 24 maggio - 20:45

  • Cremonese - Como

  • ⁠Lecce - Genoa

  • ⁠Milan - Cagliari

  • ⁠Torino - Juventus

  • Verona - Roma

(legaseriea.it)

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