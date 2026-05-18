Serie A, anticipi e posticipi 38a giornata: Hellas Verona-Roma domenica 24 maggio alle 20:45

La Lega Serie A ha reso noto il programma della 38esima e ultima giornata di campionato, che andrà in scena tra il 22 e il 24 maggio. La Roma sarà impegnata in casa dell'Hellas Verona e, in caso di vittoria, sarebbe certa di partecipare alla prossima edizione della Champions League: la partita si giocherà domenica 24 maggio alle ore 20:45 allo Stadio Bentegodi di Verona e sarà visibile in esclusiva su DAZN. Anche le altre squadre impegnate nella corsa per la massima competizione europea scenderanno in campo in questo orario.
38ª giornata
Venerdì 22 maggio - 20:45
- Fiorentina - Atalanta
Sabato 23 maggio - 18:00
- Bologna - Inter
Sabato 23 maggio - 20:45
- Lazio - Pisa
Domenica 24 maggio - 15:00
- Parma - Sassuolo
Domenica 24 maggio - 18:00
- Napoli - Udinese
Domenica 24 maggio - 20:45
- Cremonese - Como
- Lecce - Genoa
- Milan - Cagliari
- Torino - Juventus
- Verona - Roma
(legaseriea.it)