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Roma-Lazio: squadra riunita in cerchio a metà campo dopo la vittoria. Poi Gasp balla sotto la Sud (FOTO)

17/05/2026 alle 14:08.
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La Roma vince 2-0 il Derby della Capitale e vola al quarto posto in classifica anche grazie alla clamorosa sconfitta della Juventus contro la Fiorentina: a decidere la gara è Mancini, autore di una splendida doppietta con due colpi di testa su corner. Al termine della partita la squadra si è riunita in cerchio a metà campo e, dopo un breve discorso di Gasperini, è esplosa la festa.

Successivamente Gasperini va a esultare sotto la Curva Sud ballando e salutando i propri tifosi.