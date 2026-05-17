Roma-Lazio: squadra riunita in cerchio a metà campo dopo la vittoria. Poi Gasp balla sotto la Sud (FOTO)

La Roma vince 2-0 il Derby della Capitale e vola al quarto posto in classifica anche grazie alla clamorosa sconfitta della Juventus contro la Fiorentina: a decidere la gara è Mancini, autore di una splendida doppietta con due colpi di testa su corner. Al termine della partita la squadra si è riunita in cerchio a metà campo e, dopo un breve discorso di Gasperini, è esplosa la festa.

Successivamente Gasperini va a esultare sotto la Curva Sud ballando e salutando i propri tifosi.

? Nel finale anche Gasperini esulta e va sotto la #CurvaSud ballando e salutando i tifosi#asroma #derby ?❤️ pic.twitter.com/YcmTWoffzQ — laroma24.it (@LAROMA24) May 17, 2026



