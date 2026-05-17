Roma-Lazio, rissa tra Rovella e Wesley: Maresca espelle entrambi. Il brasiliano salta l'ultima di campionato contro il Verona

Allo Stadio Olimpico va in scena il Derby della Capitale e il clima si è scaldato ulteriormente dopo il 2-0 della Roma firmato ancora una volta da Mancini. Al 70' è scattata una rissa tra il difensore giallorosso e Maldini e nel parapiglia generale Wesley e Rovella sono venuti a contatto: Maresca ha osservato la scena e successivamente ha espulso entrambi i giocatori. L'esterno brasiliano giallorosso salterà l'ultima di campionato contro l'Hellas Verona.