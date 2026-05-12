Roma-Lazio, Pellegrini torna a disposizione di Gasperini

Buone notizie in casa Roma in vista del derby contro la Lazio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lorenzo Pellegrini sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per la stracittadina. Il capitano giallorosso, reduce dai problemi fisici che ne avevano messo in dubbio la presenza, ha recuperato e potrà quindi rientrare tra le opzioni dell’allenatore per una delle sfide più attese della stagione. Resta ora da capire quale sarà il suo impiego e se partirà dal primo minuto o rappresenterà una soluzione a gara in corso.



