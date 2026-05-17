Roma-Lazio: Mancini primo difensore nella storia del derby a segnare una doppietta

Allo Stadio Olimpico va in scena il Derby della Capitale e il risultato è di 2-0 per i giallorossi grazie alla doppietta di Gianluca Mancini, il quale ha segnato con un colpo di testa su due corner. Come rivelato dal portale di statistiche OptaPaolo, è il primo difensore nella storia della stracittadina in Serie A a segnare una marcatura multipla.

2 - Gianluca #Mancini è il primo difensore nella storia del #derby tra Roma e Lazio in Serie A a segnare una marcatura multipla, doppietta oggi. Show.#RomaLazio — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 17, 2026



