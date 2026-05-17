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Roma-Lazio: Mancini primo difensore nella storia del derby a segnare una doppietta

17/05/2026 alle 13:56.
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Allo Stadio Olimpico va in scena il Derby della Capitale e il risultato è di 2-0 per i giallorossi grazie alla doppietta di Gianluca Mancini, il quale ha segnato con un colpo di testa su due corner. Come rivelato dal portale di statistiche OptaPaolo, è il primo difensore nella storia della stracittadina in Serie A a segnare una marcatura multipla.