Roma-Lazio, le info per i tifosi: ancora biglietti disponibili in Tevere. Cancelli aperti alle 9:30 (COMUNICATO)

Domani alle ore 12 va in scena allo Stadio Olimpico il Derby della Capitale, valido per la trentasettesima giornata di Serie A. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato, sono ancora disponibili dei biglietti in Tribuna Tevere e i cancelli dell'impianto apriranno alle ore 9:30.

Ecco la nota: "È deciso, il Derby si gioca domenica 17 maggio alle 12:00 allo Stadio Olimpico.

La gara vale la giornata numero 37 di Serie A. Ed è l'ultimo impegno in casa della nostra stagione, cruciale per la corsa al quarto posto.

Servirà il tifo di tutto lo Stadio giallorosso per spingere la squadra.

Chi non avesse ancora acquistato un biglietto può farlo adesso, ci sono tagliandi disponibili in Tevere!

Apertura cancelli

I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 9:30. Il consiglio è di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio per godersi ogni momento ed evitare assembramenti ai tornelli, in particolar modo prima di un evento come il Derby.

Dalle 09:00, e fino al fischio d'inizio, ci si potrà recare per ogni necessità al box 4 di via Nigra. In alternativa, sempre a partire dalle 9:00, ci si potrà rivolgere al Contact Center AS Roma o via telefono (06.89386000), o per mail oppure compilando il form.

Biglietto digitale: cosa sapere

Ecco cosa è possibile fare con il proprio biglietto/abbonamento, da quando nel corso di questa stagione il Club ha introdotto il digitale come unica modalità di accesso allo stadio.

Caricare il titolo sul proprio Wallet su smartphone Android o iOS



Caricare il titolo sull’app “Il Mio Posto”



Cambiare utilizzatore tramite apposito form sul sito dell’AS Roma



Solo per gli abbonamenti Plus/Classic extra, rivendere il proprio posto sulla piattaforma ufficiale del club disponibile sull’app “Il Mio Posto”

Non è invece consentito:

Effettuare screenshot del biglietto/abbonamento per cederlo a terzi



Rivendere il biglietto/abbonamento su piattaforme alternative, nemmeno a un prezzo inferiore a quello di acquisto

Leggi la guida completa

Ricordiamo che è sempre attivo il form per segnalare direttamente alla società gli abusi sul fenomeno del Secondary Ticketing, che riguarda biglietti e abbonamenti della Roma.

Qualsiasi anomalia o gestione poco chiara nella vendita, sarà immediatamente interrotta. Come già è stato fatto dal Club in qualche caso portato all’attenzione dai tifosi attraverso questo form.

Modifica delle Aree di Parcheggio

A causa della concomitanza con gli Internazionali d’Italia di Tennis, sono previste limitazioni e modifiche all’accesso delle aree parcheggio nei pressi dello Stadio Olimpico.

In occasione di questa gara la maggior parte dei pass auto sarà reindirizzata verso aree alternative.

PARCHEGGI INVARIATI

- I parcheggi A1, A3 e A4 (Viale dei Gladiatori) rimangono invariati.

AREE MODIFICATE E ACCESSO ALLO STADIO

- I possessori dei pass A5, A6, A7 (Viale dei Gladiatori), B1, B2 (Viale delle Olimpiadi), C7 (Stadio dei Marmi), E1 ed E2 (Via Nigra) potranno parcheggiare, con relativo pass auto, presso Lungotevere della Vittoria.

- Sarà disponibile un servizio navetta dall'inizio di Viale dei Gladiatori e fino all’area di prefiltraggio, per agevolare l’accesso allo stadio.

- L’accesso allo stadio avverrà tramite il prefiltraggio presso Viale dei Gladiatori.

PARCHEGGI DEDICATI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

- I titolari di permesso disabili e abbonamento/biglietto Tribuna Tevere Disabili (persona non deambulante + accompagnatore) potranno parcheggiare a Viale Alberto Blanc e via Tommaso Tittoni.

- L’accesso è consentito solo con abbonamento/biglietto e relativo tagliando disabili.

Si invita ad arrivare con largo anticipo per agevolare l’accesso all’area stadio e a valutare, ove possibile, soluzioni alternative come l’utilizzo del servizio taxi o dei trasporti pubblici, in considerazione delle limitazioni alle aree di parcheggio.

Diventa protagonista sui maxi-schermi dell’Olimpico

Mostra a tutti come sostieni la tua squadra del cuore in questo match così importante! Scatta un selfie con un capo d’abbigliamento giallorosso e invialo visitando la pagina fanselfie.me/asroma oppure inquadrando il QR code che sarà mostrato sabato sui maxi-schermi.

Noi lo trasmetteremo allo stadio durante il prematch e nell’intervallo della partita!

La maglia matchday

Lo Store su viale delle Olimpiadi per questa partita sarà chiuso, mentre dal momento dell’apertura dei cancelli sarà a disposizione il Trailer Store nel piazzale d’accesso della Tribuna Monte Mario.

In questa area sarà possibile acquistare materiale ufficiale giallorosso, compresa la maglia matchday dedicata al Derby. Durante il prepartita e l’intervallo, Romolo ne lancerà alcuni esemplari in tribuna: provate a conquistarne una al volo.

Nuova partita, nuova playlist

In questa stagione la playlist musicale allo Stadio Olimpico è sempre diversa e ispirata ai più popolari successi di questo primo quarto di secolo per compiere un viaggio a ritroso nel tempo partita dopo partita.

In attesa del fischio d’inizio della stracittadina ascolteremo i brani “best of 2002”, oltre a tutti i nostri inni!

L'inno in Lingua dei Segni

Grazie al contributo offerto da Toyota Motor Italia e KINTO, e al supporto di un pool di interpreti di tutte le età facenti parte della community giallorossa e del "Gruppo Sordi Romanisti", anche in questa stagione l’inno del Club (oltre alle conferenze stampa pre-match di campionato) sarà trasmesso allo Stadio Olimpico tradotto nella Lingua dei Segni per favorire l'inclusione di tutti i tifosi giallorossi.

"Food for the Community"

Prosegue anche per questa partita "Food for the Community", l’iniziativa dell’AS Roma con la Caritas diocesana di Roma per raccogliere le eccedenze alimentari delle aree hospitality dello Stadio Olimpico da destinare alle comunità più fragili della Capitale.

"Unstoppable - Superiamo gli Ostacoli"

Anche per questa stagione è attivo “Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli”, il servizio dedicato ad agevolare il trasferimento allo Stadio dei tifosi giallorossi con disabilità motoria che necessitino di carrozzina.

KINTO, Brand Globale di Mobilità del Gruppo Toyota e Mobility Service Provider dell’AS Roma, fornirà per tutte le gare casalinghe una flotta di veicoli Toyota adatti al trasporto di persone con disabilità motoria.

Grazie alla collaborazione con la Protezione Civile Arvalia, che sostiene l’iniziativa fin dal 2022, alcuni volontari si occuperanno del trasferimento dei tifosi allo stadio e del loro rientro alle abitazioni, assistendoli anche nel corso della partita.

Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (ed esclusivamente entro le ore 14:00 il giorno prima della gara) da tutti i tifosi in possesso di un biglietto o di un abbonamento.

La “Quiet Room” per tifosi con disturbi sensoriali

Anche in questa stagione l’AS Roma ha previsto uno spazio in Tribuna Monte Mario dedicato ai tifosi con disturbi sensoriali grazie al supporto di Sport e Salute.

Nella “Quiet Room” è possibile vivere l’emozione della partita lontano dalla folla, dai rumori forti, dalle luci intense e da altri stimoli che potrebbero risultare difficili da gestire, vivendo così un'esperienza unica e rilassante.

Per questa gara sarà ospite il centro di Socializzazione per ragazzi con disabilità medio-lieve: 'Il Casale'".

(asroma.com)