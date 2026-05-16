Roma-Lazio, le indicazioni della Curva Sud per la coreografia: "Coinvolgerà anche la Tevere. Non sventolate bandiere e non accendete torce o fumogeni" (FOTO)

Domani alle ore 12 va in scena allo Stadio Olimpico il Derby della Capitale, valido per la trentasettesima giornata di Serie A. La Curva Sud sta preparando la coreografia da mostrare al calcio d'inizio e sui social ha fornito le indicazioni da seguire: "Romanisti, tutto è pronto per il derby. Oltre alla Curva Sud, quanto preparato coinvolgerà anche la Tribuna Tevere ed è quindi importante - oltre alla mano di tutti - che non vengano sventolate bandiere e accese torce e fumogeni. Il segnale, come al solito, verrà dato quando sventolerà in Curva Sud la bandiera di Antonio De Falchi e del vecchio stemma in Tribuna Tevere. Annientiamoli. Avanti romanisti!".