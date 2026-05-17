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ROMA-LAZIO: le formazioni ufficiali. Non ce la fa Koné, dentro Pisilli ed El Aynaoui. Pellegrini non convocato (VIDEO)

17/05/2026 alle 10:54.
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Alle ore 12:00 lo stadio Olimpico ospita il derby della Capitale, sfida cruciale per le ambizioni europee della Roma. La squadra di Gian Piero Gasperini cerca una vittoria fondamentale per rincorrere il piazzamento in zona Champions League.

Il tecnico giallorosso ha sciolto gli ultimi dubbi. Davanti a Mile Svilar, la difesa sarà composta da Gianluca ManciniEvan Ndicka e Mario Hermoso. A centrocampo, insieme a agiranno Neil El Aynaoui e Niccolò Pisilli, con Zeki Celik e Wesley sulle fasce. Sulla trequarti la novità è la presenza di Bryan Cristante con Paulo Dybala, che agiranno alle spalle dell'unica punta Donyell Malen. Non ha recuperato Manu Koné, a causa di un problema muscolare, che non compare neanche in panchina, come Lorenzo Pellegrini. Rientra invece Artem Dovbyk.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Pisilli, Dybala; Malen.
A disp.: De Marzi, Gollini, Rensch, Angeliño, Dovbyk, Tsimikas, Soulé, Ziolkowski, Vaz, Ghilardi, El Shaarawy.
All. Gian Piero Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Noslin, Dia, Cancellieri.
A disp.: Pannozzo, Giacomone, Gigot, Pellegrini, Dele-Bashiru, Pedro, Isaksen, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Maldini, Przyborek, Lazzari, Cataldi.
All. Maurizio Sarri.

CRONACA



PREPARTITA

11:34 - In corso il riscaldamento:


11:31 - L'ingresso dei giallorossi:


11:15 - Inizia il riscaldamento:


10:56 - L'arrivo dei giocatori:


10:45 - L'accoglienza dei tifosi al bus della Roma:


09:55 - Il terreno di gioco a poche ore dal fischio d'inizio: