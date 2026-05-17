Roma-Lazio, la coreografia dei tifosi giallorossi: "Siamo romani, figli della lupa capitolina" (FOTO)

Allo Stadio Olimpico va in scena l’attesissimo Derby della Capitale, valido per la trentasettesima giornata di Serie A. Come di consueto, il pubblico giallorosso ha risposto presente e poco prima del calcio d’inizio in Curva Sud e in Tribuna Tevere è stata esposta una splendida coreografia: "Siamo romani, figli della lupa capitolina", lo striscione apparso in Tevere. In Sud, invece, spuntano i lupi all'attacco con la scritta SPQR.