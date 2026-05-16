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Roma-Lazio: i convocati di Sarri. Assenti Zaccagni, Patric e Motta

16/05/2026 alle 20:53.
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La Lazio ha pubblicato la lista dei convocati da Maurizio Sarri per il derby di domani. Assenti Patric, per una tendinopatia achillea bilaterale, Zaccagni, per una lieve distrazione del quadricipite destro, e Motta, per il quale si sospetta una lesione muscolare a carico dei flessori.

Portieri: Furlanetto, Giacomone, Pannozzo;

Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.