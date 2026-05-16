Roma-Lazio: i convocati di Sarri. Assenti Zaccagni, Patric e Motta

La Lazio ha pubblicato la lista dei convocati da Maurizio Sarri per il derby di domani. Assenti Patric, per una tendinopatia achillea bilaterale, Zaccagni, per una lieve distrazione del quadricipite destro, e Motta, per il quale si sospetta una lesione muscolare a carico dei flessori.
Portieri: Furlanetto, Giacomone, Pannozzo;
Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.