Roma-Lazio e gli sfottò dei tifosi giallorossi: da "Sarri uomo vero, alle 12:30 vengono loro e tu alle 12" a "Siete più del solito" (FOTO)

Allo Stadio Olimpico si gioca il Derby della Capitale, valido per la trentasettesima giornata di Serie A. A causa della protesta dei tifosi biancocelesti contro il presidente Claudio Lotito, l’impianto è quasi interamente colorato di giallorosso e i sostenitori romanisti stanno dando spettacolo con i tipici sfottò legati al derby: "Colpi de testa da fa incanta... Marusic, la porta è quella de là!", lo striscione esposto fuori dall'Olimpico riferito all'autogol del difensore biancoceleste in finale di Coppa Italia contro l'Inter.

"Siete più del solito", recita uno striscione esposto in Tevere e riferito ai pochi tifosi laziali presenti a causa della protesta contro il presidente Claudio Lotito. Poi la Curva Sud punzecchia Maurizio Sarri, il quale aveva minacciato di non presentarsi qualora la partita si fosse giocata domenica alle 12:30: "Sarri uomo vero: alle 12:30 vengono loro, tu alle 12...".