Roma-Lazio, applausi dei tifosi giallorossi all'ingresso in campo di El Shaarawy: il Faraone ringrazia

Allo Stadio Olimpico va in scena il Derby della Capitale, valido per la trentasettesima giornata di Serie A. Si tratta di una partita speciale soprattutto per Stephan El Shaarawy, il quale ha annunciato che al termine della stagione lascerà il club giallorosso e che la stracittadina è il suo ultimo match casalingo con la maglia della squadra capitolina. I tifosi romanisti hanno voluto omaggiare il Faraone, autore di 65 reti e 50 passaggi vincenti in 346 gare, e al suo ingresso in campo è partito un lunghissimo applauso: l'esterno offensivo, entrato all'intervallo al posto di Pisilli, ha ringraziato i suoi sostenitori.