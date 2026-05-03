Roma-Fiorentina, i convocati di Vanoli: assenti Kean e Piccoli, ci sono Gosens e Parisi

Paolo Vanoli ha diramato la lista dei convocati della Fiorentina per la sfida di domani sera contro la Roma. Il tecnico viola recupera Robin Gosens e Fabiano Parisi, che figurano nell'elenco nonostante i dubbi legati alle loro condizioni fisiche negli ultimi giorni. Restano invece indisponibili per la trasferta dell'Olimpico gli attaccanti Roberto Piccoli e Moise Kean, oltre a Fortini. La lista dei convocati:
Riccardo Braschi
Marco Brescianini
Oliver Christensen
Pietro Comuzzo
Domilson Cordeiro Dos Santos
David De Gea Quintana
Giovanni Fabbian
Nicolò Fagioli
Jacopo Fazzini
Robin Everardus Gosens
Albert Gudmundsson
Jack David Harrison
Eddy Nda Konan Kouadio
Luca Lezzerini
Rolando Mandragora
Cher Ndour
Fabiano Parisi
Antonio Pirrò
Marin Pongračić
Luca Ranieri
Daniele Rugani
Manor Solomon
(acffiorentina.com)