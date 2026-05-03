Roma-Fiorentina, i convocati di Vanoli: assenti Kean e Piccoli, ci sono Gosens e Parisi

Paolo Vanoli ha diramato la lista dei convocati della Fiorentina per la sfida di domani sera contro la Roma. Il tecnico viola recupera Robin Gosens e Fabiano Parisi, che figurano nell'elenco nonostante i dubbi legati alle loro condizioni fisiche negli ultimi giorni. Restano invece indisponibili per la trasferta dell'Olimpico gli attaccanti Roberto Piccoli e Moise Kean, oltre a Fortini. La lista dei convocati:

Riccardo Braschi

Marco Brescianini

Oliver Christensen

Pietro Comuzzo

Domilson Cordeiro Dos Santos

David De Gea Quintana

Giovanni Fabbian

Nicolò Fagioli

Jacopo Fazzini

Robin Everardus Gosens

Albert Gudmundsson

Jack David Harrison

Eddy Nda Konan Kouadio

Luca Lezzerini

Rolando Mandragora

Cher Ndour

Fabiano Parisi

Antonio Pirrò

Marin Pongračić

Luca Ranieri

Daniele Rugani

Manor Solomon

(acffiorentina.com)