Roma-Fiorentina, i convocati di Gasperini: out Zaragoza, ci sono Koné e Tsimikas

A poche ore dalla fondamentale partita contro la Fiorentina, la Roma ha diramato la lista dei convocati di Gian Piero Gasperini. Due buone notizie per il tecnico giallorosso che finalmente può tornare ad utilizzare Manu Koné. Il centrocampista francese ha smaltito l'infortunio rimediato nella gara di Europa League contro il Bologna e tornerà utile per il finale di stagione. In extremis l'allenatore recupera anche Kostas Tsimikas, che negli ultimi giorni non si era allenato con il resto della squadra. Infine, oltre alle solite assenze note, mancherà anche Bryan Zaragoza, alle prese con un infortunio muscolare. Ecco la lista completa.

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Kone, Pisilli

Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy