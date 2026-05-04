ROMA-FIORENTINA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma affronta la Fiorentina allo stadio Olimpico nel posticipo della trentasettesima giornata di Serie A. Per i giallorossi una grande occasione di riaprire la corsa Champios: con una vittoria, la squadra di Gian Piero Gasperini salirebbe a quota 64 punti, scavalcando il Como (62) e portandosi a una sola lunghezza di distacco dal quarto posto occupato dalla Juventus (65).

Il tecnico giallorosso deve fare ancora i conti con numerose assenze: restano infatti indisponibili Artem Dovbyk, Lorenzo Pellegrini e Bryan Zaragoza, mentre Neil El Aynaoui deve scontare un turno di squalifica. Davanti a Mile Svilar, la difesa sarà composta da Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Mario Hermoso. In mediana torna Manu Koné dal 1' al fianco di Bryan Cristante, con Zeki Çelik e Wesley sulle corsie esterne. Sulla trequarti spazio a Matias Soulé e Niccolò Pisilli a supporto dell'unica punta Donyell Malen.

DOVE VEDERE ROMA-FIORENTINA IN TV E IN STREAMING

Roma-Fiorentina sarà trasmessa in diretta sia sulla piattaforma DAZN che sui canali Sky. Per quanto riguarda la pay-tv satellitare, il match sarà visibile su Sky Sport Calcio. La gara sarà inoltre disponibile in streaming attraverso le applicazioni Sky Go, NOW e DAZN, fruibili tramite smart tv, console di gioco, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon.

LE QUOTE

ROMA-FIORENTINA 1 X 2 EUROBET 1.52 4.10 6.00 SISAL 1.57 4.00 6.00 PLANETWIN365 1.55 4.10 6.15 SNAI 1.57 4.00 6.00

LR24