Roma, con la sconfitta della Lazio arriva la qualificazione almeno in Europa League

Per la Roma sarà (almeno) Europa League. Con la sconfitta della Lazio in Coppa Italia contro l'Inter è arrivata la certezza. I giallorossi, infatti, non possono scendere sotto il sesto posto per il vantaggio acquisito sull'Atalanta settima e per questo è garantita, quantomeno, la qualificazione alla seconda coppa europea per importanza. Un'eventuale vittoria dei biancocelesti nel trofeo nazionale li avrebbe qualificati in Europa League, con il sesto posto valido per la Conference, ma non sarà così. La Roma, a 180 minuti dal termine del campionato punta la Champions League, ma se così non dovesse essere ci sarà la consolazione dell'Europa League.