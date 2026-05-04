Roma-Fiorentina 4-0: undicesimo match consecutivo in casa senza perdere. Nessuno in Serie A ha fatto meglio

La Roma travolge la Fiorentina con un perentorio 4-0. All'Olimpico è andato in scena un match senza discussione che i giallorossi hanno condotto dal primo all'ultimo minuto. Per la formazione guidata da Gasperini si tratta dell'undicesimo risultato utile consecutivo ottenuto tra le mura amiche dell'Olimpico in questo campionato. Una striscia lunghissima composta da 8 vittorie e 3 pareggi. Solo l'Inter è riuscita a fare come i giallorossi, sempre con 11 risultati consecutivi.

L'ultima sconfitta interna della Roma risale alla sfida del 30 ottobre contro il Napoli, quando i partenopei si imposero per 0-1 con la rete di Neres.

11 - La #Roma è imbattuta da 11 partite casalinghe in #SerieA (8V, 3N); nessuna squadra in questo campionato vanta una striscia interna di questo tipo più lunga (11 anche per l'Inter). Fortino. — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 4, 2026



