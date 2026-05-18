Presentato a Parma il "Festival della Serie A": il 5 giugno sarà svelato il calendario della stagione 26/27

Oggi nella Sala del Consiglio Comunale di Parma è stata presentata la terza edizione del "Festival della Serie A" che avrà luogo dal 5 al 7 giugno nella città emiliana. Si terrà in prestigiosi sedi come il Teatro Regio, i Portici del Grano e così via. La cerimonia di apertura dell'evento sarà appunto il 5 alle ore 10:00 e la giornata proseguirà con la presentazione del calendario Serie A Enilive 2026/2027 alle 18:30. La chiusura, invece, è prevista per il 7 alle 11:30 con uno speciale "Legendary Player" dedicato ad Alessandro Del Piero. Nell'arco dei 3 giorni saranno tantissime le attività proposte e per l'occasione sarà allestita anche una Fan Zone con moltissimi giochi dedicati ai giovani.

(tuttomercatoweb.com)