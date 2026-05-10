PARMA-ROMA: le formazioni ufficiali. Dybala torna titolare al fianco di Soulé. Dal 1' anche il diffidato Mancini (FOTO, VIDEO e DIRETTA)

La Roma vuole continuare a inseguire il sogno Champions League e per farlo deve assolutamente battere il Parma nel match in programma oggi alle ore 18 allo Stadio Tardini e valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano al sesto posto in classifica con 64 punti e la quarta posizione momentaneamente occupata dal Milan (impegnato stasera contro l'Atalanta) dista tre lunghezze.
Nonostante la prossima settimana ci sia il Derby della Capitale, Gasperini non sembra intenzionato a fare calcoli ed è pronto a mandare in campo i titolarissimi: Mancini (diffidato)-Ndicka-Hermoso a difendere la porta di Svilar con Celik e Wesley sulle corsie laterali. A centrocampo confermata la coppia Cristante-Koné, mentre sulla trequarti torna titolare Dybala (non gioca dal primo minuto dal 25 gennaio) al fianco di uno tra Pisilli e Soulé. In attacco, ovviamente, l'intoccabile Malen.
TABELLINO
PARMA: Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Sorensen, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza; Pellegrino.
A disp.:
All.: Cuesta.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.
A disposizione: Gollini, De Marzi, Rensch, Tsimikas, Ghilardi, Angelino, Ziolkowski, El Aynaoui, Venturino, Pisilli, El Shaarawy, Vaz.
Allenatore: Gasperini
Arbitro: Chiffi. Assistenti: Bahri - Vecchi. IV Uomo: Maresca. VAR: Mazzoleni. AVAR: Paganessi.
PREPARTITA
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16:57 - I giallorossi arrivano al Tardini
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16:44 - La formazione ufficiale dei giallorossi
Formazione ufficiale AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante (C), Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen#ASRoma #ParmaRoma @tempoweb
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16:31 - Uno sguardo all'interno dello spogliatoio giallorosso.
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16:16 - Ecco una panoramica dello Stadio Tardini a meno di due ore dal calcio d'inizio.
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