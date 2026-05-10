PARMA-ROMA: le formazioni ufficiali. Dybala torna titolare al fianco di Soulé. Dal 1' anche il diffidato Mancini (FOTO, VIDEO e DIRETTA)

La Roma vuole continuare a inseguire il sogno Champions League e per farlo deve assolutamente battere il Parma nel match in programma oggi alle ore 18 allo Stadio Tardini e valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano al sesto posto in classifica con 64 punti e la quarta posizione momentaneamente occupata dal Milan (impegnato stasera contro l'Atalanta) dista tre lunghezze.

Nonostante la prossima settimana ci sia il Derby della Capitale, Gasperini non sembra intenzionato a fare calcoli ed è pronto a mandare in campo i titolarissimi: Mancini (diffidato)-Ndicka-Hermoso a difendere la porta di Svilar con Celik e Wesley sulle corsie laterali. A centrocampo confermata la coppia Cristante-Koné, mentre sulla trequarti torna titolare Dybala (non gioca dal primo minuto dal 25 gennaio) al fianco di uno tra Pisilli e Soulé. In attacco, ovviamente, l'intoccabile Malen.

TABELLINO

PARMA: Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Sorensen, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza; Pellegrino.

A disp.:

All.: Cuesta.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Rensch, Tsimikas, Ghilardi, Angelino, Ziolkowski, El Aynaoui, Venturino, Pisilli, El Shaarawy, Vaz.

Allenatore: Gasperini

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Bahri - Vecchi. IV Uomo: Maresca. VAR: Mazzoleni. AVAR: Paganessi.

PREPARTITA









16:57 - I giallorossi arrivano al Tardini





16:44 - La formazione ufficiale dei giallorossi









16:31 - Uno sguardo all'interno dello spogliatoio giallorosso.





16:16 - Ecco una panoramica dello Stadio Tardini a meno di due ore dal calcio d'inizio.



